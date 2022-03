Trainer Timo Schultz vom FC St. Pauli misst den sechs Punkten Vorsprung in der 2. Fußball-Bundesliga auf den Hamburger SV und den FC Schalke 04 keine Bedeutung bei. «Sechs Punkte sind in der heutigen Zeit gar nichts. Das kann innerhalb von acht Tagen schon wieder ganz anders aussehen», sagte der 44-Jährige am Donnerstag in der Hansestadt. Der Kiezclub rangiert mit 47 Punkten auf dem Relegationsrang und ist punktgleich mit dem Zweiten Darmstadt 98. Der Der Vorsprung auf Verfolger 1. FC Nürnberg (42) beträgt fünf Punkte, dahinter folgen der HSV und der FC Schalke 04 (je 41).

Trainer Timo Schultz vom FC St. Pauli misst den sechs Punkten Vorsprung in der 2. Fußball-Bundesliga auf den Hamburger SV und den FC Schalke 04 keine Bedeutung bei. «Sechs Punkte sind in der heutigen Zeit gar nichts. Das kann innerhalb von acht Tagen schon wieder ganz anders aussehen», sagte der 44-Jährige am Donnerstag in der Hansestadt. Der Kiezclub rangiert mit 47 Punkten auf dem Relegationsrang und ist punktgleich mit dem Zweiten Darmstadt 98. Der Der Vorsprung auf Verfolger 1. FC Nürnberg (42) beträgt fünf Punkte, dahinter folgen der HSV und der FC Schalke 04 (je 41).

St. Pauli trifft am Samstag (13.30 Uhr/Sky) bei Dynamo Dresden an, das als Tabellen-16. auf dem Abstiegsrelegationsplatz steht. Dresden ist seit acht Spielen sieglos und unterlag am Wochenende dem Tabellenführer Werder Bremen mit 1:2. Schultz schätzt den Gegner dennoch stark ein. «Sie haben gegen Bremen ein richtig gutes Spiel hingelegt und hatten meiner Meinung nach sogar die besseren Chancen. Ich gehe davon aus, dass sie, auch wenn sie gerade auf dem Relegationsplatz stehen, die Klasse halten werden», sagte der Trainer. Er erwartet «eine Hammer-Aufgabe dort im Hexenkessel.»

Dabei können die Hamburger möglicherweise auf die Rückkehr des defensiven Mittelfeldspielers Eric Smith zählen. Der Schwede hat nach seiner Knieverletzung wieder das Training aufgenommen und ist für Schultz «eine Alternative für den Spieltagskader», wie er betonte.