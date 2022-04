Darmstadts Fußball-Cheftrainer Torsten Lieberknecht macht sich im Saisonendspurt der 2. Bundesliga noch Hoffnungen auf eine Rückkehr ins Oberhaus. «Letztendlich sind wir vier Spieltage vor Schluss immer noch in der Verlosung mit dabei. Wobei wir das Gefühl haben, dass wir die Mannschaft sind, die gar keine Chance mehr hat. Wir werden ja gar nicht mehr wahrgenommen, dass wir noch Chancen haben», sagte der 48 Jahre alte Lieberknecht bei Sky. Die Lilien (51 Punkte) belegen derzeit den vierten Platz hinter dem FC Schalke 04 (56), dem SV Werder Bremen (54) und dem FC St. Pauli (53).

«Wir merken, dass wir eigentlich in dieser Riege die Mannschaft sind, mit den wenigsten Chancen. Das treibt uns an! Und wenn wir jetzt keine Chance mehr haben, wollen wir zumindest die nutzen», fügte Lieberknecht an. Am Samstagabend (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) steht das wegweisende Topspiel bei St. Pauli an.