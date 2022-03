Werder Bremen muss im Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim auf Kapitän Ömer Toprak verzichten. Der Innenverteidiger hat sich im Abschlusstraining eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen und steht damit am Samstagabend (20.30 Uhr/Sport 1 und Sky) nicht im Aufgebot des Fußball-Zweitligisten. Das teilten die Bremer am Samstag kurz vor dem Anpfiff mit. Für Toprak rückt Lars Lukas Mai in die Startelf der Gäste.

