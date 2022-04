Werder-Trainer Ole Werner kann dem Vergleich seines St. Pauli-Kollegen Timo Schultz mit der Bremer Legende Thomas Schaaf nicht viel abgewinnen. «Das ist mir relativ egal», sagte Werner vor dem Spitzenspiel am Samstag (13.30 Uhr/Sky) zwischen dem FC St. Pauli und Werder Bremen. «Ich hoffe, dass «Schulle» mich jetzt nicht in Sicherheit wiegen und mir ein gutes, wohliges Gefühl geben will, das dann zu Leichtsinnigkeit verleitet. Da hat er sich aber getäuscht, das wird nicht passieren», betonte Werner in Bremen.

Werder-Trainer Ole Werner kann dem Vergleich seines St. Pauli-Kollegen Timo Schultz mit der Bremer Legende Thomas Schaaf nicht viel abgewinnen. «Das ist mir relativ egal», sagte Werner vor dem Spitzenspiel am Samstag (13.30 Uhr/Sky) zwischen dem FC St. Pauli und Werder Bremen. «Ich hoffe, dass «Schulle» mich jetzt nicht in Sicherheit wiegen und mir ein gutes, wohliges Gefühl geben will, das dann zu Leichtsinnigkeit verleitet. Da hat er sich aber getäuscht, das wird nicht passieren», betonte Werner in Bremen.

Der ehemalige Werder-Spieler und aktuelle Coach der Hamburger hatte für den 33-Jährigen nur lobende Worte übrig: «Er passt als Trainer und auch als Typ mit seiner unaufgeregten norddeutschen Art super nach Bremen. Er erinnert mich immer ein bisschen an Thomas Schaaf, den ich ja noch als Spieler erleben durfte», sagte Schultz. Werner fiel kein passender Vergleich für seinen Trainer-Kollegen ein. «Ich finde, dass er bei St. Pauli eine super Arbeit macht», meinte der ehemalige Coach des Nordrivalen Holstein Kiel aber immerhin.

Schaaf - einst selbst Werder-Akteur - führte die Bremer als Trainer zum Titel (2004) und gewann dreimal den DFB-Pokal (1999, 2004, 2009). 2021 übernahm er den Posten erneut nach der Trennung von Florian Kohfeldt für ein Spiel. Den Abstieg verhinderte er allerdings nicht.