Der 1. FC Nürnberg lässt sich im Aufstiegsrennen nicht abschütteln. Die Franken sichern sich mit einer leidenschaftlichen Vorstellung einen wertvollen Zähler bei Topteam Werder Bremen. Im nächsten Heimspiel kann der «Club» sogar nachlegen.

Mit einem Strahlen im Gesicht klatschte Trainer Robert Klauß seine Nürnberger Spieler ab. Der «Club» bleibt im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga dran! Klauß' Mannschaft erarbeitete sich beim 1:1 (1:0) am Sonntag bei Mitfavorit Werder Bremen einen kostbaren Punkt.

Die Franken liegen als Fünfter weiter nur drei Zähler hinter Relegationsplatz drei. Werder hat als Zweiter auf einem direkten Aufstiegsrang insgesamt vier Punkte mehr als der FCN, muss aber kommende Woche bei Tabellenführer Schalke 04 ran.

«Ich glaube, in Summe war es schon ein verdienter Punkt», resümierte Coach Klauß. «Wir hatten eine gute erste Halbzeit, haben genau das gemacht, was wir wollten mit richtig guten Umschaltmomenten.» In der zweiten Halbzeit sei der Werder-Druck aber «extrem hoch» gewesen. «Nach dem Ausgleich mussten wir nochmal richtig leiden und kämpfen», befand Klauß.

Nikola Dovedan brachte den nach Kontern immer wieder gefährlichen «Club» mit einem Foulelfmeter in der 24. Minute in Führung. Kurz nach seiner Einwechslung glich Mitchell Weiser (64.) für Werder aus. In der Schlussphase konnten die Nürnberger nicht mehr viel für Entlastung sorgen. Im Heimspiel gegen den SV Sandhausen am kommenden Sonntag kann der «Club» seine Ausgangsposition verbessern.

«Wir hatten in der ersten und zweiten Halbzeit jeweils die Möglichkeit, das 2:0 zu machen. Sonst war in der zweiten Halbzeit gar nix von uns, wir haben die Bälle nur blind reingeschossen», sagte Dovedan nach seinem siebten Saisontor. «Bis zum Ende wird es ein spannender Kampf. Es ist alles möglich.»

Die Nürnberger präsentierten sich zielstrebig. Nach einem Ballgewinn von Tom Krauß im Mittelfeld setzte Lino Tempelmann einen kraftvollen Sprint an, den Werder-Verteidiger Milos Veljkovic im Strafraum erst mit einem Foul stoppen konnte. Einem Schuss von FCN-Stürmer Lukas Schleimer (27.) fehlte kurz danach Wucht und Präzision, um Torhüter Jiri Pavlenka zu überwinden.

Bremen kam druckvoll aus der Pause. Marvin Ducksch (50.) scheiterte mit einem Schlenzer an Nürnbergs Keeper Christian Mathenia. Einen Pass von Marco Friedl in die Schnittstelle der Nürnberger Abwehrkette verwertete Weiser zum Ausgleich. Kurz vor dem Abpfiff bewahrte die Latte bei Duckschs Kopfball (87.) den «Club» vor der Niederlage.