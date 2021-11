2:2: Wolfsburgerinnen kassieren späten Ausgleich

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg bleiben in der Gruppenphase der Champions League weiter ungeschlagen. Die deutschen Pokalsiegerinnen kassierten am Dienstagabend im wichtigen Auswärtsspiel bei Juventus Turin allerdings erst in der Nachspielzeit das Gegentor zum 2:2 (1:1)-Endstand. Cristiana Girelli schoss vor 12 739 Zuschauern im Allianz Stadium den umjubelten Ausgleichstreffer (90.+1). Eine Minute zuvor hatte die Wolfsburgerin Felicitas Rauch Gelb-Rot gesehen. Immerhin bleibt der VfL als Tabellenzweiter der Gruppe A weiterhin einen Punkt vor dem italienischen Spitzenclub. Die ersten Zwei qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Wie schon beim 3:2-Sieg im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Eintracht Frankfurt drehte der VfL zunächst einen Rückstand. Girelli traf in der 22. Minute schon einmal für Juventus. Aber ein schöner Distanzschuss von Lena Lattwein (25.) und ein Kontertor von Tabea Waßmuth (65.) verhalfen den zweimaligen Champions-League-Siegerinnen zu einer verdienten Führung. Wolfsburg war vor allem in der ersten Halbzeit das bessere Team, büßte nach der Pause aber an Dominanz ein.