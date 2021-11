20- und 22-Jähriger bei Auffahrunfall auf A8 schwer verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 8 bei Ulm sind ein 20- und ein 22-Jähriger schwer verletzt worden. Beide waren nach bisherigen Erkenntnissen mit dem Auto in Richtung München unterwegs, als sie mit einem Lieferwagen mit Anhänger kollidierten, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Männer wurden in ein Krankenhaus in der Umgebung gebracht. Das Gespann hatte einen Wohnwagen geladen, der durch den Aufprall explosionsartig auf der Fahrbahn verteilt wurde. Den Beamten habe sich bei Ankunft ein Bild der Verwüstung geboten, so ein Sprecher. Für die Aufräumarbeiten wurde die A8 zeitweise voll gesperrt.

