20-Jährige tot in Wohnung gefunden: Partnerin unter Verdacht

Eine 20 Jahre alte Frau ist am frühen Samstagmorgen tot in ihrer Wohnung in einem Stadtteil von Rödermark gefunden worden. Wie eine Polizeisprecherin in Offenbach mitteilte, wies die Leiche Anzeichen «scharfer Gewalt» auf. Sonst sei niemand in der Wohnung gewesen. Bei ihren Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass die Tote mit einer gleichaltrigen Frau in der Wohnung gelebt hatte und mit ihr wohl eine partnerschaftliche Beziehung führte, wie es weiter hieß.

Die Todesumstände sind den Angaben zufolge noch unklar, die Partnerin der Toten gilt als tatverdächtig. Sie meldete sich telefonisch bei der Polizei und wurde in den frühen Morgenstunden vorläufig festgenommen. Die Tote sollte noch am Samstag obduziert, die tatverdächtige Frau am Sonntag vor den Haftrichter kommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.