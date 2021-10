20-Jährige übersieht rote Ampel: Vier Verletzte

Bei einem Unfall an einer Kreuzung in Bad Zwischenahn (Kreis Ammerland) sind vier Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte eine 20-Jährige am Steuer ihres Autos eine rote Ampel übersehen und auf der Kreuzung das Fahrzeug einer 52-Jährigen gerammt. Die beiden Frauen sowie zwei Mitfahrer wurden bei dem Unfall am Donnerstagabend leicht verletzt.

