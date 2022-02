200.000 Euro Schaden nach Feuer in Jahnsdorf

Einen Schaden von rund 200.000 Euro hat ein Feuer in Jahnsdorf (Erzgebirgskreis) angerichtet. Dort hatte am Sonntagmorgen laut Polizei der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Flammen gestanden; die Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler könne am ehesten von Fahrlässigkeit als Grund für das Feuer ausgegangen werden, teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Montag mit.

