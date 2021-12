2021 war in NRW ein gutes Kartoffel-Jahr

Das Jahr 2021 war ein gutes Jahr für die Kartoffelbauern in Nordrhein-Westfalen. Mit 1,92 Millionen Tonnen lag die Kartoffelernte um 13,3 Prozent höher als im Vorjahr, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Montag in Düsseldorf mitteilte. Die durchschnittliche Erntemenge der Jahre 2015 bis 2020 sei sogar um 22,1 Prozent übertroffen worden. Trotz des außergewöhnlich kalten Frühjahrs und der nassen und wechselhaften Witterung während der diesjährigen Vegetationsperiode habe der Spätsommer für einen guten Ertragszuwachs gesorgt, erklärte das Landesamt. Außerdem trug eine Ausweitung der Anbaufläche zu der höheren Erntemenge bei.

