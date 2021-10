22-Jähriger in Mannheim bei Streit durch Messer verletzt

22-Jähriger in Mannheim bei Streit durch Messer verletzt

Bei einem Streit in der Mannheimer Innenstadt ist ein 22-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Der Mann habe sich in der Nacht zu Samstag mit einem bislang Unbekannten verabredet, um einen Streit zu klären, teilte die Polizei mit. Im Verlauf des Gesprächs habe der Tatverdächtige unvermittelt ein Messer gezogen und dem 22-Jährigen in den Rücken gestochen. Durch seine Hilferufe wurden mehrere Menschen auf den Streit aufmerksam und kamen ihm zu Hilfe. Der Verdächtige konnte flüchten.

Bei einem Streit in der Mannheimer Innenstadt ist ein 22-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Der Mann habe sich in der Nacht zu Samstag mit einem bislang Unbekannten verabredet, um einen Streit zu klären, teilte die Polizei mit. Im Verlauf des Gesprächs habe der Tatverdächtige unvermittelt ein Messer gezogen und dem 22-Jährigen in den Rücken gestochen. Durch seine Hilferufe wurden mehrere Menschen auf den Streit aufmerksam und kamen ihm zu Hilfe. Der Verdächtige konnte flüchten.