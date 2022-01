22-jähriger Radfahrer von Auto angefahren: Schwer verletzt

Ein Lastenradfahrer ist in Köln bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Der 22-Jährige war am Sonntagabend auf der Severinsbrücke unterwegs, als er von dem Wagen angefahren wurde und stürzte, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Das Auto fing nach dem Unfall Feuer, die Feuerwehr löschte den Brand. Der 27 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei sperrte die Brücke zunächst in beide Richtungen. Der «Kölner Stadt-Anzeiger» hatte zuerst berichtet.

