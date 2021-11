220 Feuerwehrleute löschen Industriebrand

Etwa 220 Feuerwehrleute haben am Donnerstag einen Industriebrand in Wenden im Sauerland gelöscht. Menschen seien nach ersten Erkenntnissen nicht zu Schaden gekommen, sagte eine Sprecherin des Kreises Olpe am Abend. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung über Warn-Apps informiert. Auf dem nahe gelegenen Fluss Bigge wurden vorsorglich Ölsperren eingerichtet. Die Polizei in Dortmund hatte kurzzeitig geprüft, ob die Autobahn 4 in der Nähe des Brandorts wegen des Rauchs gesperrt werden sollte. Der Großbrand entstand in einem Unternehmen mit einem Abschleppdienst.

