23-jähriger Fußgänger stirbt bei Zusammenstoß mit Auto

Ein 23 Jahre alter Fußgänger ist bei einem Unfall in Geeste im Landkreis Emsland tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es am frühen Samstagmorgen zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fußgänger und einem Auto. Ein 36 Jahre alter Mann habe den Wagen gefahren und den Fußgänger frontal erfasst. Durch den Aufprall sei der 23-Jährige schwer verletzt worden. Den Angaben zufolge starb er noch an der Unfallstelle. Weitere Angaben konnten zunächst nicht gemacht werden. Die K 225 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

