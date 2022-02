23-Jähriger wird vier Stunden nach Unfall verletzt gefunden

Ein 23-jähriger Autofahrer ist Sonntagnacht zwischen Niederndodeleben und Irxleben so heftig mit seinem Kleinwagen gegen einen Baum geprallt, dass der Motor auf die Straße geschleudert wurde. Mutmaßlich etwa vier Stunden später sei ein weiterer Autofahrer mit dem herausgerissenen Motorblock kollidiert und so auf den schwerverletzten 23-Jährigen aufmerksam geworden, teilte die Polizei mit. Dieser habe bei frostigen Temperaturen stundenlang in seinem Unfallauto ausgeharrt, hieß es. Er kam den Angaben zufolge in ein Krankenhaus. Warum der junge Mann von der Straße abgekommen war, war zunächst unbekannt. Sein 72 Jahre alter Retter habe leichte Verletzungen erlitten, hieß es.

