25-Jährige fährt mit Auto gegen Baum und stirbt

Eine 25 Jahre alte Frau ist mit dem Auto gegen einen Baum geprallt und gestorben. Aus zunächst ungeklärter Ursache kam die Frau am Dienstagabend auf gerader Strecke mit dem Auto von der Straße ab, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei dem Unfall sei sie in dem Wagen eingeklemmt worden und habe befreit werden müssen. Reanimationsmaßnahmen der Einsatzkräfte seien erfolglos geblieben. Die Frau starb den Angaben zufolge noch am Unfallort.