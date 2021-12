25-Jähriger angegriffen und tödlich verletzt

Bei einem Angriff in Frankfurt ist ein 25-Jähriger so schwer verletzt worden, dass er noch in der Nacht zu Donnerstag starb. Zuvor habe der verletzte Mann auf der Straße noch Passanten um Hilfe gebeten, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen. Laut Mitteilung der Polizei rief ein Fußgänger den Rettungsdienst, der 25-Jährige brach jedoch vor Eintreffen des Rettungswagens zusammen. Er wurde nach Angaben des Sprechers mit einer Stichverletzung am Oberkörper ins Krankenhaus gebracht. Dort starb er kurze Zeit später.

Bei einem Angriff in Frankfurt ist ein 25-Jähriger so schwer verletzt worden, dass er noch in der Nacht zu Donnerstag starb. Zuvor habe der verletzte Mann auf der Straße noch Passanten um Hilfe gebeten, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen. Laut Mitteilung der Polizei rief ein Fußgänger den Rettungsdienst, der 25-Jährige brach jedoch vor Eintreffen des Rettungswagens zusammen. Er wurde nach Angaben des Sprechers mit einer Stichverletzung am Oberkörper ins Krankenhaus gebracht. Dort starb er kurze Zeit später.

Eine Blutspur habe zu einem nahe gelegenen Kleingartengelände geführt, teilte die Polizei weiter mit. Dort seien eine Schreckschusswaffe und ein Rucksack gefunden worden. Zeugen hätten zudem zwei Männer gemeldet, die von dort mit einem Auto davonfuhren. Die Polizei nahm noch in der Nacht zwei Tatverdächtige aus dem Umfeld des Autobesitzers fest. Bei einem handele es sich demnach um einen 20-Jährigen, die Personalien des zweiten Mannes stünden noch nicht fest.

Details zu den Hintergründen der Tat waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts.