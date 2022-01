25-Jähriger flieht aus Maßregelvollzug: Festnahme in Peine

Aus dem Maßregelvollzug des Klinikums in Königslutter ist am Mittwochmorgen ein 25-jähriger Insasse geflohen. Nach ein paar Stunden sei der Mann in der Peiner Innenstadt festgenommen worden, teilte die Polizei mit. In der Region hatte die Polizei davor gewarnt, Anhalter mitzunehmen.

Das Klinikpersonal bemerkte das Fehlen des Mannes gegen 3.45 Uhr und alarmierte die Polizei. Die Fahndung in der Königslutteraner Innenstadt blieb zunächst erfolglos. Der 25-Jährige schaffte es, in den ersten Zug in Richtung Braunschweig zu gelangen und sich dort auf der Zugtoilette zu verstecken. In Braunschweig verließ er den Zug und setzte seine Flucht fort.

Wenig später wurde er in der Peiner Innenstadt erkannt und dort festgenommen. Er leistete dabei keinen Widerstand und wurde in den Maßregelvollzug zurückgebracht. Wie er das Klinikum verlassen konnte, ist nach Angaben eines Polizeisprechers noch unklar.