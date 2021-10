25-Jähriger mit Messer verletzt

In Hamburg-Ottensen ist am Samstagabend ein 25-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war dem Vorfall offenbar ein Streit vorausgegangen, die genauen Hintergründe seien aber unklar. Das Opfer kam in ein Krankenhaus und musste nach Angaben der Polizei operiert werden. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen.

