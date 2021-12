26-Jähriger fällt auf S-Bahngleis: Schwere Beinverletzungen

Ein 26 Jahre alter Mann ist am Sonntagmittag in Hamburg im Bahnhof Landwehr auf die Gleise der S-Bahn gefallen und von einem Zug erfasst worden. Dabei zog er sich schwere Beinverletzungen zu, wie die Bundespolizei berichtete. «Nach erstem Ermittlungsstand und Auswertung der Videoaufnahmen der Überwachungskameras ist von einem Unfall auszugehen. Der junge Mann torkelte am Bahnsteig entlang und fiel dann ohne Fremdeinwirkung vom Bahnsteig auf die S-Bahngleise», hieß es. «Der Triebfahrzeugführer erlitt einen Schock und wurde vor Ort abgelöst.»

