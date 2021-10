26-Jähriger prallt gegen Baum und wird schwer verletzt

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Ein 26-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann auf der Landstraße in Richtung Schenefeld unterwegs und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei vermutete, dass der 26-Jährige unter Alkoholeinfluss unterwegs war, der Wagen soll vor dem Unfall Schlangenlinien gefahren sein.

Ein 26-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann auf der Landstraße in Richtung Schenefeld unterwegs und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei vermutete, dass der 26-Jährige unter Alkoholeinfluss unterwegs war, der Wagen soll vor dem Unfall Schlangenlinien gefahren sein.