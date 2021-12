29-Jähriger in Halle durch Unbekannten bewusstlos geschlagen

29-Jähriger in Halle durch Unbekannten bewusstlos geschlagen

Ein 29 Jahre alter Mann ist von einem unbekannten Täter in Halle schwer verletzt worden. Wie die Polizei sagte, war der 29-Jährige am Sonntagabend auf der Hanoier Straße nahe eines Spielplatzes unterwegs, als ein Unbekannter ihn nach Geld fragte. Der 29-Jährige verneinte, woraufhin der Unbekannte ihn mit einem Gegenstand auf den Kopf schlug. Nach Angaben der Polizei wurde der 29-Jährige kurzzeitig bewusstlos und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter entwendete die Geldbörse sowie das Smartphone des Mannes. Die Ermittlungen im Fall wurden aufgenommen.

Ein 29 Jahre alter Mann ist von einem unbekannten Täter in Halle schwer verletzt worden. Wie die Polizei sagte, war der 29-Jährige am Sonntagabend auf der Hanoier Straße nahe eines Spielplatzes unterwegs, als ein Unbekannter ihn nach Geld fragte. Der 29-Jährige verneinte, woraufhin der Unbekannte ihn mit einem Gegenstand auf den Kopf schlug. Nach Angaben der Polizei wurde der 29-Jährige kurzzeitig bewusstlos und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter entwendete die Geldbörse sowie das Smartphone des Mannes. Die Ermittlungen im Fall wurden aufgenommen.