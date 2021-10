2G in Hamburg jetzt auch im Handel und bei Friseuren möglich

Ein Hinweis zum Einlass nach den 2G-Regeln (Geimpft, Genesen) am Eingang einer Bar auf der Großen Freiheit an der Reeperbahn. Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild

Ohne Maske und Abstand shoppen, zum Friseur oder anderen Anbietern körpernaher Dienstleistungen: In Hamburg ist das ab sofort wieder möglich, wenn es nur um Geimpfte und Genesene geht und sich die Betriebe für 2G entscheiden. Ungeimpfte gucken dann in die Röhre.

In Hamburg können Teile des Einzelhandels und Anbieter körpernaher Dienstleistungen ihre Kunden nun auch nach dem 2G-Optionsmodell bedienen. Laut neuer Corona-Eindämmungsverordnung des rot-grünen Senats, die am Sonnabend um Mitternacht in Kraft trat, können Händler und beispielsweise Friseure selbst entscheiden, ob sie nur noch Geimpften und Genesenen ihre Türen öffnen. Dann entfallen Masken- und Abstandspflicht. Allerdings müssen der Impfnachweis kontrolliert und Daten zur Kontaktnachverfolgung erhoben werden. Ungeimpfte unter 18 Jahren dürfen ebenfalls an 2G teilnehmen. Eine schon bestehende Ausnahme für Kinder und Jugendliche wurde verlängert.

Ausgenommen vom Optionsmodell werden Angebote des täglichen Bedarfs wie Supermärkte, Drogerien, Apotheken oder Tankstellen. Dort sollen auch Ungeimpfte weiter einkaufen können - wie alle anderen mit Maske und den bekannten Abstandsregeln.

Unter körpernahen Dienstleistungen, denen das 2G-Modell offensteht, listet die Verordnung neben Friseuren «insbesondere Angebote der Fußpflege, von Kosmetikstudios, Massagesalons, Tattoo-Studios und Sonnenstudios» auf; Prostitution bleibt ausgenommen. Dagegen dürfen auch Seniorentreffs und Bücherhallen das 2G-Modell nutzen.

Hamburg hatte das 2G-Optionsmodell Ende August bereits für Clubs, Bars, Restaurants, Kultureinrichtungen und Veranstaltungen eingeführt. Teilnehmende Betriebe müssen sich beim Senat registrieren. Um die 16 Anmeldungen lagen bis Ende der Woche vor.

Für Volksfeste-, Winter und Weihnachtsmärkte gibt die neue Verordnung ebenfalls die Rahmenbedingungen vor. So können auch sie nach dem 2G-Modell masken- und abstandslos veranstaltet werden, wenn über ein «Einlassmanagement» ein Zugang nur für Geimpfte und Genesene sichergestellt ist. Auch ist es möglich, einzelne Bereiche wie Bratwurst- oder Glühweinstände nach 2G zu betreiben, wenn diese entsprechend abgegrenzt werden.

Alkohol darf auf den Märkten in jedem Fall, auch nach dem 3G-Modell für Geimpfte, Genesene und negativ auf Corona Getestete, ausgeschenkt werden. Allerdings könne die zuständige Behörde im Falle einer Verschlechterung der epidemiologischen Lage, «Auflagen, insbesondere zur Beschränkung oder Untersagung des Alkoholausschanks, erlassen oder die Durchführung oder Fortsetzung des Marktes untersagen», heißt es in der Verordnung.