Fußball-Drittliga-Spitzenreiter setzt im Landes-Derby an diesem Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport/MDR) gegen den Halleschen FC ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. Wie der Verein am Samstag mitteilte, spielt der FCM nicht in den traditionellen Vereinsfarben blau und weiß, sondern in den ukrainischen Landesfarben blau und gelb. «Vereint in den Farben - vereint in den Werten», lautet das Magdeburger Motto.

Der Club wolle damit ein deutliches Zeichen setzen und stehe für Werte wie Frieden und Freiheit. «In unseren Gedanken sind wir bei allen Ukrainerinnen und Ukrainern, denen aktuell ein schreckliches Leid widerfährt. Der gesamte Fußball steht für Frieden und Gemeinschaft. Fußball baut Brücken, er führt Menschen zusammen und sorgt für Verständigung zwischen den Völkern. Fußball überwindet Grenzen, aber er grenzt nicht aus. Wer Gewalt ausübt, wer Menschen und Menschenrechte verletzt, verlässt diese Gemeinschaft. Der 1. FC Magdeburg, verurteilt den kriegerischen Angriff auf die Ukraine. Wir stehen in unserer Haltung fest an der Seite der Menschen vor Ort», heißt es in einer Stellungnahme des Clubs.