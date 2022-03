Die Niederlagenserie gestoppt, den möglichen Sieg aber nicht eingefahren - die Premiere von Farat Toku als neuer Trainer von Fußball-Drittligist Viktoria Berlin fiel ebenso gespalten aus wie das 1:1 im Kellerduell beim TSV Havelse. Trainer-Novize Toku, der am vergangenen Donnerstag als Nachfolger von Benedetto Muzzicato vorgestellt wurde, hat das Ziel, «etwas mitzunehmen», mit dem ersten Punkt nach zuvor vier Niederlagen hintereinander erreicht, die alten Probleme der Chancenverwertung aber in der kurzen Zeit nicht kaschieren können: «Von den Chancen hätten wir den Dreier mehr verdient als Havelse», sagte der 41-jährige Bochumer bei Magentasport.

Bereits nach knapp 60 Sekunden vergab Christopher Theisen aus vier Metern, Lucas Falcao konnte in der 16. Minute einen Fehler von Havelse-Schlussmann Norman Quindt nicht verwerten. Björn Jopek scheiterte mit einem Fernschuss in der 67. Minute und in der Nachspielzeit vergab der eingewechselte Christoph Menz das 2:1. «In der zweiten Halbzeit waren wir dem Tor näher», sagte Toku, der seiner Mannschaft aber seit Donnerstag einen neuen Geist eingehaucht hatte.

Schwungvoll wie zu Beginn der Saison agierten die Berliner und kamen völlig verdient zum 1:0 durch den zweiten Saisontreffer von Tobias Gunte nach einer Ecke von Brooklyn Ezeh (10. Minute). «Die Eckballvariante haben wir einstudiert. Es freut mich für die Jungs, dass es geklappt hat», sagte Toku. Die spielbestimmenden Berliner wurden elf Minuten später durch einen Fehler ihres Torhüters Julian Krahl, den Leonardo Gubinelli zum Ausgleich nutzte, wieder in die Lethargie der letzten Partien zurückversetzt.

Erst nach dem Seitenwechsel wachte die Mannschaft wieder auf, konnte aber selbst in den letzten 13 Minuten in Überzahl, nachdem Havelses Kapitän Tobias Fölster nach einer Notbremse Rot gesehen hatte, die Dominanz nicht in drei Punkte ummünzen. Für Toku war der Auftakt aber Ansporn für die nächste Aufgabe am Freitag im Heimspiel gegen 1860 München im Jahn-Sportpark (19.00 Uhr/Magentasport): «Nach den vier Niederlagen können wir den Punkt gegen 60 vergolden.»