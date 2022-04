Der Abstiegskampf in der dritten Fußball-Liga erschwert für Viktoria Berlin die Planungen für die kommende Saison. Durch die Ungewissheit über die Ligazugehörigkeit habe die Vorbereitung auf die neue Spielzeit «eine gewisse Brisanz», sagte Viktorias Sportdirektor Rocco Teichmann der Deutschen Presse-Agentur. Der Aufsteiger hat es durch die beiden Niederlagen gegen Duisburg und in Würzburg verpasst, sich in eine bessere Ausgangsposition zu bringen und liegt nur noch einen Zähler vor den Abstiegsplätzen.