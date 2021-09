3. Liga: Waldhof Mannheim mit Remis in Braunschweig

Der SV Waldhof Mannheim ist zum vierten Mal in der 3. Fußballiga ohne Niederlage geblieben, hat den möglichen Sprung auf den zweiten Tabellenplatz aber verpasst. Beim Absteiger Eintracht Braunschweig erreichten die Waldhöfer ein 0:0-Unentschieden. Dadurch sind die Mannheimer jetzt Sechster, die punktgleichen Braunschweiger Achter.

In der ersten Halbzeit war die Eintracht das bessere Team. Die Mannheimer hatten selbst keine torgefährlichen Situationen und mussten froh sein, dass bis zur Pause keine Tore gefallen waren. Das änderte sich nach dem Seitenwechsel, als der SVW besonders ab der 60. Minute besser wurde. Die beste Chance auf das 1:0 vergab der eingewechselte Anton Donkor, der in der 69. Minute freistehend an Eintracht-Keeper Jasmin Fejzic scheiterte.