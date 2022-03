Die Heimpremiere des neuen Trainers Farat Toku von Fußball-Drittligist Viktoria Berlin ist misslungen. Zum Auftakt des 30. Spieltags unterlag der Aufsteiger aus Berlin dem Aufstiegskandidaten TSV 1860 München mit 0:2 (0:2). Vor 3398 Zuschauern im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark hatten Eric Tallig in der dritten und Marcel Bär per Foulelfmeter in der 20. Minute den Gästen ein frühes Polster verschafft. Die in diesem Jahr noch sieglose Viktoria bleibt nach zwei Zählern aus den vergangenen neun Spielen mit 28 Punkten auf dem ersten Nichtabstiegsplatz, kann aber am Samstag vom Tabellennachbarn SC Verl auf einen Abstiegsrang verdrängt werden.

Die Heimpremiere des neuen Trainers Farat Toku von Fußball-Drittligist Viktoria Berlin ist misslungen. Zum Auftakt des 30. Spieltags unterlag der Aufsteiger aus Berlin dem Aufstiegskandidaten TSV 1860 München mit 0:2 (0:2). Vor 3398 Zuschauern im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark hatten Eric Tallig in der dritten und Marcel Bär per Foulelfmeter in der 20. Minute den Gästen ein frühes Polster verschafft. Die in diesem Jahr noch sieglose Viktoria bleibt nach zwei Zählern aus den vergangenen neun Spielen mit 28 Punkten auf dem ersten Nichtabstiegsplatz, kann aber am Samstag vom Tabellennachbarn SC Verl auf einen Abstiegsrang verdrängt werden.

Viktoria-Trainer Toku, dessen Mannschaft in einem Sondertrikots mit der ukrainischen Landesflagge auf der Brust anstelle des Hauptsponsors aufgelaufen war, hatte im Vergleich zum 1:1 bei Havelse am vergangenen Montag Jakob Lewald, Moritz Seiffert und erstmals in dieser Saison Kimmo Hovi von Beginn an anstatt Patrick Kapp, Martin Gambos und Lucas Falcao aufgeboten.

Die Gastgeber mussten gegen die favorisierten Münchner eine schnelle kalte Dusche hinnehmen. Tallig passte im Strafraum in die Mitte, Viktoria-Kapitän Björn Jopek lenkte den Ball ins eigene Tor (3.).

Viktoria versteckte sich nicht, doch die Löwen zeigten die reifere Spielanlage und waren äußerst effektiv. Viktoria-Verteidiger Lukas Pinckert konnte den aufs Berliner Tor laufenden Münchner Kapitän Stefan Lex nur mit einem Foulspiel stoppen, Bär verwandelte den Strafstoß eiskalt (20.). Die feldüberlegenen Münchner vergaben im Laufe der ersten Halbzeit noch weitere Möglichkeiten.

Auch im zweiten Abschnitt war 1860 das spielbestimmende Team, hatte aber das Tempo etwas verlangsamt. Zudem verhinderte einmal mehr Viktoria-Schlussmann Julian Krahl ein höheres Ergebnis. Viktoria selbst kreierte keine Chancen mehr.