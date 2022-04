Mit einem erfolgreichen Endspurt will der 1. FC Saarbrücken noch den vierten Platz und die damit verbundene Teilnahme am DFB-Pokal erreichen. «In der Hinrunde haben wir die letzten vier Spiele gewonnen. Es gilt, das Ergebnis der Vorsaison zu toppen. Wir müssen jetzt eine ähnliche Reaktion zeigen», sagte Torhüter Daniel Batz vor der Drittliga-Partie der Saarländer am Samstag (14.00 Uhr) gegen den SC Verl.