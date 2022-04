Tabellenführer 1. FC Magdeburg ist zum Abschluss des 32. Spieltages der 3. Fußball-Liga bei Aufsteiger Viktoria Berlin ausgerutscht. Auf dem schwer bespielbaren Rasen des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks kassierte die Mannschaft von Magdeburgs Trainer Christian Titz am Montag bei starkem Regen und Wind eine 1:2 (0:1)-Niederlage und bleibt im vierten Ligaspiel hintereinander sieglos.

Vor 4334 Zuschauern - zum größten Teil Gästefans - hatte Jakob Lewald die Gastgeber nach 19 Minuten in Front gebracht, Soufian Benyamina kurz nach dem Seitenwechsel auf 2:0 erhöht (46.). Kai Brünker gelang nur noch der Anschlusstreffer (76.). Magdeburg hat nach der fünften Saisonniederlage weiterhin acht Punkte Vorsprung auf den Aufstiegsrelegationsplatz. Viktoria kletterte mit dem ersten Sieg in diesem Jahr auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

Der Spitzenreiter, bei dem Kapitän Alexander Bittroff in die Startelf zurückkehrte, übernahm von Beginn an das Kommando und drängte die Gastgeber vor das eigene Tor. Umso überraschender fiel die Führung für den Aufsteiger. Nach einem Freistoß von Brooklyn Ezeh konnte Lewald freistehend per Kopf ins lange Eck vollenden (19.). Magdeburg verstärkte die Bemühungen, konnte aber selbst beste Möglichkeiten nicht verwerten. So konnte Tatsuya Ito in der 25. Minute den Ball aus drei Metern nicht im leeren Tor unterbringen.

Mit einem Paukenschlag begann der zweite Spielabschnitt, in der Titz mit der Hereinnahme von Luca Schuler die Angriffsbemühungen verstärken wollte. 44 Sekunden nach Wiederbeginn aber schockte Benyamina mit einer feinen Einzelleistung zum 2:0 die Gäste.

Magdeburg wirkte trotz Spielüberlegenheit im Verlauf der zweiten Hälfte nicht mehr so zwingend, schöpfte aber nach Brünkers Anschluss nach einer Ecke von Baris Atik neue Hoffnung. Doch die Berliner Abwehr stand fest und ließ keinen Treffer mehr zu.