Fußball-Drittligist Hallescher FC hat nach einer furiosen Aufholjagd einen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt geholt. Die Saalestädter rangen dem Aufstiegskandidaten VfL Osnabrück im Nachholspiel am Dienstagabend ein 3:3 (0:2)-Unentschieden ab und haben nun sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Die beiden Joker Philipp Zulechner (83. Minute) und Jan Shcherbakovski (87.) egalisierten in der Schlussphase den 1:3-Rückstand. Zuvor hatten Sebastian Klaas (31.) und Felix Higl (36.) sowie Niklas Landgraf (73.) per Eigentor für die Gäste getroffen. Niklas Kreuzer (59.) hatte zwischenzeitlich für den 1:2-Anschlusstreffer gesorgt.