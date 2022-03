Der SV Waldhof Mannheim hat in der 3. Fußball-Liga den Anschluss an die vorderen Tabellenplätze gehalten. Der Tabellensechste gewann am Samstag beim SV Verl 3:1 (0:1), allerdings ohne dabei zu überzeugen. Erst dank Treffer kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit und in der Nachspielzeit setzten sich die Waldhöfer bei den abstiegsbedrohten Gastgebern durch.

Nach einem eklatanten Abwehrfehler von Anton Donkor gingen die Verler in der 15. Minute durch Lukas Petkov in Führung. Nach dem Seitenwechsel agierten die Mannheimer offensiver, ohne dabei zwingend zu werden. Nach dem 1:1 durch Pascal Sohm (62.) deutete wenig auf einen Sieg des SVW hin, ehe erneut Sohm in der 88. Minute zum 2:1 traf. In der Nachspielzeit machte Baris Ekincier mit dem 3:1 alles klar (90.+3).