Vor einer Bundesliga-Kulisse im schon lange ausverkauften Fritz-Walter-Stadion hat der 1. FC Kaiserslautern einen weiteren Schritt in Richtung Zweitliga-Aufstieg gemacht. 46.895 Zuschauer - darunter 5000 Gäste-Fans - erlebten am Sonntag den 3:1 (1:0)-Sieg der Roten Teufel im Südwest-Derby gegen den 1. FC Saarbrücken mit. In der Tabelle der 3. Fußball-Liga liegt der FC damit als Zweiter zwei Punkte vor Verfolger Eintracht Braunschweig. Die Saarländer haben den Anschluss an die Aufstiegsplätze verloren.

Dabei musste Kaiserslautern eine ganze Halbzeit in Unterzahl agieren, weil Kevin Kraus wegen groben Foulspiels kurz vor der Pause die Rote Karte sah. Daniel Batz hielt zunächst einen Strafstoß von Terrence Boyd, doch Daniel Hanslik drückte den Ball zum 1:0 über die Linie (17. Minute). Der eingewechselte Tobias Jänicke köpfte dann zum 1:1 ein (48.). Boyd (56.) und Kenny Prince Redondo (65.) sorgten für den 3:1-Endstand.

Zuletzt war das Stadion auf dem Betzenberg am 27. Mai 2019 bei einem Freundschaftsspiel gegen den FC Bayern München (1:1) voll besetzt. Die Partie sahen damals sogar 48 500 Zuschauer.