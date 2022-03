Der 1. FC Saarbrücken mischt weiter im Aufstiegskampf der 3. Fußball-Liga mit. In ihrem ersten Sonntag-Heimspiel in dieser Saison bezwangen die Saarländer den kriselnden SV Meppen mit 1:0 (0:0). Abwehrspieler Dominik Ernst (48. Minute) traf für die Hausherren, nachdem Meppens Torwart Erik Domaschke einen Ball abprallen ließ.

Knapp eine Woche nach dem 5:1 bei Türkgücü München war das Team von Trainer Uwe Koschinat die deutlich bessere Mannschaft. Dabei fehlten die Angreifer Julian Günther-Schmidt und Adriano Grimaldi, dafür war Daniel Batz nach Corona-Erkrankung zurückgekehrt. Der Stammkeeper hatte in der 82. Minute Glück, als Gäste-Stürmer Richard Sukuta-Pasu in aussichtsreicher Position vorbei köpfte. Auf der Gegenseite rettete Domaschke in der 89. Minute gegen Minos Gouras.