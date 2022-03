Als klarer Favorit geht der 1. FC Kaiserslautern in sein Heimspiel des 30. Spieltages der 3. Fußball-Liga gegen Schlusslicht TSV Havelse. «Havelse hat sich in dieser Liga etabliert und schon das ein oder andere Ausrufezeichen gesetzt. Sie wissen mittlerweile, wie man in der 3. Liga spielen muss. Wir sind angehalten, diesen Gegner sehr ernst zu nehmen und das machen wir auch», betonte Kaiserslauterns Trainer Marco Antwerpen vor der Partie am Samstag (14.00 Uhr).

Beim Tabellenzweiten hat Mike Wunderlich seine Gelb-Sperre abgesessen und steht wieder zur Verfügung. René Klingenburg fällt wegen seiner beim 1:0-Sieg in Osnabrück erlittenen Gehirnerschütterung aus. Wie Antwerpen informierte, kann Klingenburg voraussichtlich in der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Für die Begegnung gegen Havelse hatte der FCK bis zum Freitag 19.500 Karten verkauft. Bis zu 25.000 Zuschauer sind im Fritz-Walter-Stadion zugelassen. Im Rahmen des Spiels gibt es eine von Fans und Verein organisierte Spendenaktion für die Leidtragenden des Krieges in der Ukraine.