3. Liga Hallescher FC holt wichtigen Punkt in Dortmund

Der Hallesche FC ist dem Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga ein Stück näher gekommen. Die Schützlinge von Trainer André Meyer holten beim 0:0 am Samstag bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund einen wichtigen Punkt. Nach dem dritten Remis in Folge hat der HFC drei Spieltage vor dem Ende fünf Punkte Vorsprung vor der Abstiegszone und benötigt aus den noch ausstehenden drei Partien noch einen Sieg.

Die Dortmunder drückten dem Geschehen in den ersten 20 Minuten eindeutig ihren Stempel auf. HFC-Schlussmann Daniel Mesenhöler (9. Minute) verhinderte mit zwei Glanztaten gegen Guillermo Bueno Lopez und Immanuel Pherai einen frühen Rückstand. Der Borusse Richmond Tachie (18.) brachte das Kunststück fertig, den Ball aus drei Metern am halleschen Gehäuse vorbeizuschießen. Die Gäste tauchten erst nach einer knappen halben Stunde gefährlich im gegnerischen Strafraum auf. Michael Eberwein (27.) schoss vorbei. Jan Shcherbakovski (31.) scheiterte an BVB-Torhüter Luca Unbehaun.

Nach dem Seitenwechsel agierten die Saalestädter zunächst etwas mutiger. Elias Huth (55.) und Tom Zimmerschied (57.) verfehlten den Dortmunder Kasten nur knapp. Einen Freistoß von Janek Sternberg (74.) lenkte Unbehaun über die Latte und reagierte auch beim Versuch von Niklas Kreuzer (78.) glänzend. Auf der Gegenseite hatten Berkan Taz (70.) und Bradley Fink (84.) den Siegtreffer auf dem Fuß, brachten den Ball aber nicht an Mesenhöler vorbei.