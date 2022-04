Der Hallesche FC hat einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf der dritten Fußball-Liga verpasst. Im Duell der Tabellennachbarn verloren die Schützlinge von Trainer André Meyer am Samstag beim MSV Duisburg mit 1:2 (1:1). Kolja Pusch (20.) und Tobias Fleckstein (60.) erzielten die Treffer für die Hausherren, die damit dem neuen Geschäftsführer Sport Ralf Heskamp einen idealen Einstand bescherten. Heskamp hatte dieses Amt bis Mai 2021 in Halle ausgeübt. Für die Gäste gelang Elias Huth (25.) der zwischenzeitliche Ausgleich. Halle und Duisburg liegen mit 35 Punkten auf dem 14. und 15. Platz der Tabelle, fünf Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz.

Die Anfangsphase gehörte dem MSV. Nach zwei vergebenen Chancen von Aziz Bouhaddouz schlenzte Pusch das Leder gekonnt aus 16 Metern ins lange Eck. Mit ihrer ersten gefährlichen Aktion schafften die Hallenser den Ausgleich. Ein abgewehrter Schuss von Jan Shcherbakovski fiel Huth (25.) vor die Füße. Der Torjäger ließ sich die Chance nicht entgehen und markierte seinen siebten Saisontreffer. In der 33. Minute verhinderte MSV-Keeper Leo Weinkauf mit einem starken Reflex beim Kopfball von Jan Löhmannsröben sogar die Führung für den HFC.

Die Gäste verschliefen auch den Start in die zweite Halbzeit und gerieten nach einem Standard erneut in Rückstand. Nach einer Stunde sorgte Fleckstein per Kopf für das 2:1. Das große Aufbäumen der Hallenser blieb aus. Sie erspielten sich in der zweiten Halbzeit nur eine nennenswerte Gelegenheit. In der Nachspielzeit lenkte Weinkauf einen Freistoß von Niklas Kreuzer mit größter Mühe um den Pfosten.