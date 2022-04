Kother scheitert: Waldhof mit 0:0 in Saarbrücken

Der SV Waldhof Mannheim verliert den Relegationsplatz in der 3. Fußball-Liga zunehmend aus den Augen. Das Team von Patrick Glöckner kam am Samstagmittag im Verfolgerduell beim 1. FC Saarbrücken nicht über ein 0:0 hinaus und liegt nun mit 50 Punkten acht Zähler hinter dem dritten Platz, den derzeit Eintracht Braunschweig innehat. Die Partie hatte aufgrund der Verkehrssituation mit einer halbstündigen Verspätung begonnen.

In einem intensiven Spiel verpassten die Hausherren die Führung. Per Strafstoß scheiterte Julian Günther-Schmidt (23. Minute). Aus dem Spiel heraus fehlten auch nach dem Seitenwechsel die großen Chancen. Die beste Möglichkeit vergab Dominik Kother. Mannheims Joker hatte in der Nachspielzeit das Nachsehen gegen FCS-Keeper Daniel Batz.