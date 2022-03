Osnabrück bleibt im Aufstiegsrennen: Klarer Sieg in Zwickau

Der VfL Osnabrück hat im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga seine Chancen gewahrt. Die Lila-Weißen gewannen am Sonntag beim FSV Zwickau mit 3:1 (3:0) und hielten damit Anschluss an den Relegationsplatz drei. Eine Woche nach dem bitteren 0:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern nutzten die Niedersachsen ihre Chancen dieses Mal konsequenter und gewannen verdient.

Gegen die vom Osnabrücker Rekordspieler Joe Enochs trainierten Zwickauer stellte der VfL schon vor der Pause die Weichen auf Sieg. Felix Higl (22. Minute/Foulelfmeter), Maurice Trapp (34.) und Lukas Kunze (44.) sorgten für eine 3:0-Halbzeitführung. Im zweiten Durchgang wurden die Gastgeber zwar etwas stärker und kamen durch Dominic Baumann zum 1:3 (57.). Wirklich in Gefahr geriet der Erfolg der Osnabrücker aber nicht mehr.

«Wir wussten, dass wir drei Punkte holen müssen, um oben dran zu bleiben», sagte Higl bei «MagentaSport». «Ich denke, vor allem aufgrund der ersten Halbzeit war der Sieg verdient.» Der VfL hat nun zwei Heimspiele in Serie. Am kommenden Samstag kommt Viktoria Berlin an die Bremer Brücke, eine Woche später folgt das Niedersachsen-Duell mit dem direkten Konkurrenten Eintracht Braunschweig.