Schon drei Spieltage vor dem Saisonende macht der 1. FC Magdeburg die Rückkehr in die zweite Liga als Meister perfekt. So eindrucksvoll wie die ganze Spielzeit war auch der entscheidende Auftritt gegen Zwickau.

Die Fans stimmten auf dem Rasen «We are the champions» an, Sportchef Otmar Schork wurde von einer Sektdusche kalt erwischt und Trainer Christian Titz gab den Party-Befehl bis zum Morgengrauen. Der 1. FC Magdeburg hat sich für eine beeindruckende Saison belohnt und ist durch das 3:0 am Sonntag gegen den FSV Zwickau vorzeitig als Drittliga-Meister in die 2. Fußball-Bundesliga aufgestiegen. «Ich feiere jetzt, bis mir die Augen zufallen», sagte Titz, nachdem er von seinen Spielern während der Pressekonferenz mit einer Sekt- und Bierdusche überrascht worden war.

Kurz zuvor hatte der erleichterte Schork im Kabinengang eine kleine Saisonbilanz gezogen. «Wie wir diese Liga gerockt und beherrscht haben, ist absolut außergewöhnlich», sagte 64-Jährige im klatschnassen Aufstiegsshirt und verkündete prompt die Vertragsverlängerung für Aufstiegstrainer Titz: «Wir machen weiter.»

Die Bilanz des FCM ist eindrucksvoll. In der gesamten Saison rangierte die Mannschaft nie schlechter als auf Platz drei, war seit Anfang September ununterbrochen Tabellenführer. «Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Letztes Jahr habe ich noch in der Regionalliga gezockt und nun geht es in die 2. Liga», sagte Jason Ceka. Der junge Stürmer hatte vor 26.340 Zuschauern in der ausverkauften MDCC-Arena mit der Führung in der 23. Minute den Grundstein für die Aufstiegsparty gelegt. Der Zwickauer Davy Frick (40.) erhöhte per Eigentor, Kai Brünker (88.) setzte nach vielen vergebenen Chancen den Schlusspunkt.

In den kommenden Tagen steht weniger die restliche Saison - immerhin sind noch drei Spiele zu absolvieren - als vielmehr der Aufstieg im Mittelpunkt. «Es wird eine lange Nacht mit wenig Schlaf. Wir haben es einfach verdient, es die nächsten Tage mal krachen zu lassen», sagte Kapitän Tobias Müller und versprach dann noch kurz, in den letzten drei Spielen noch alles geben zu wollen. Alles, was noch möglich ist.

In und an der MDCC-Arena wurde es bereits vor dem Anpfiff emotional. Der Club verabschiedete sich von seiner Legende Joachim Streich. An den Eingängen lagen Kondolenzbücher aus, der Mittelkreis war von einem riesigen Trikot mit der Rückennummer neun ausgefüllt. Die Mannschaft spielte mit Trauerflor, zudem formten die Anhänger auf der Fan-Tribüne die Nummer neun aus schwarzen und weißen Luftballons. Streich war im Alter von 71 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben.

Vater des aktuellen Erfolgs ist zweifelsohne Trainer Titz. Der 51-Jährige übernahm die Mannschaft im Februar des vergangenen Jahres und rettete den FCM mit einer starken Rückrunde vor dem Abstieg. In dieser Spielzeit knüpfte die vom überragenden Baris Atik angeführte Mannschaft an die Leistungen an und ließ sich selbst durch kleine Schwächephasen nicht vom Ziel Aufstieg abbringen. Zuletzt war Magdeburg in der Saison 2017/18 in die 2. Liga aufgestiegen, hielt sich dort allerdings nur ein Jahr. Das soll sich nicht wiederholen.