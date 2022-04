Der SV Meppen musste am Samstag in der 3. Fußball-Liga kurzfristig ohne seinen Trainer Rico Schmitt antreten. Der 53-Jährige fehlte beim 1:1 (1:0) gegen Borussia Dortmund II wegen eines positiven Corona-Schnelltests. Ein PCR-Test wurde nach Angaben des Vereins zwar ebenfalls gemacht. Das Ergebnis lag bis zum Anpfiff am Samstagmittag aber noch nicht vor. Deshalb blieb der Trainer während der Partie in häuslicher Isolation. Christoph Hemlein brachte die seit mittlerweile zehn Spielen sieglosen Meppener in der 16. Minute in Führung. Werder-Leihgabe Justin Njinmah glich für die Dortmunder in der 55. Minute aus.

