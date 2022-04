Dem VfL Osnabrück geht im Schlussspurt der Dritten Liga die Puste aus. Die Niedersachsen verloren am Samstag bei der Reserve des SC Freiburg mit 1:4 (1:1) und kassierten damit die zweite Niederlage in Serie. Dadurch drohen die Lila-Weißen auch den vierten Tabellenplatz zu verpassen, der in der kommenden Saison zur Teilnahme am DFB-Pokal berechtigen würde.