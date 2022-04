Viktoria Berlin hat im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga einen empfindlichen Rückschlag einstecken müssen. Der Aufsteiger unterlag am Samstag mit 0:3 (0:0) bei den Würzburger Kickers und büßte weitere Zähler im Fernduell um den Klassenverbleib mit dem SC Verl ein. Saliou Sané (68. Minute) per Foulelfmeter, Robert Herrmann (78.) und Marvin Pourie (81.) erzielten die Treffer für Würzburg und verhinderten damit vorerst den Abstieg ihres Teams in die Regionalliga.