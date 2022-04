Eintracht Braunschweig fehlen nur noch zwei Siege zur Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga. Die Niedersachsen gewannen am Freitagabend mit 2:1 (0:0) gegen den Tabellenführer 1. FC Magdeburg und verbesserten sich dadurch am drittletzten Spieltag der 3. Liga auf den zweiten direkten Aufstiegsplatz.