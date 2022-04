Der SV Wehen Wiesbaden bleibt Mittelmaß in der 3. Liga. Gegen Aufstiegskandidat Braunschweig bekommt der Club aus der hessischen Landeshauptstadt seine Grenzen aufgezeigt.

Der SV Wehen Wiesbaden hat sich endgültig von allen Aufstiegshoffnungen in der 3. Fußball-Liga verabschiedet. Die Mannschaft von Markus Kauczinski unterlag am Samstag dem Tabellendritten Eintracht Braunschweig mit 0:1 (0:1). «Man hat heute gesehen, dass wir nicht reif genug sind und am Ende auch dieses Jahr nicht gut genug sind», räumte der Trainer ein. «Wir waren jetzt Achter und man hat auch einen Unterschied gesehen zwischen Braunschweig und uns.»

Das entscheidende Tor für die Niedersachsen erzielte Abwehrspieler Jannis Nikolaou in der 18. Minute. «Ich glaube, dass Braunschweig dieses eine Tor besser war. Wir haben am Ende noch mal alles nach vorne geworfen, aber insgesamt waren wir nicht gut genug, um zumindest einen Punkt mitzunehmen», sagte Kauczinski.

Nach dem 4:0-Sieg zuletzt beim SV Meppen mussten die Wiesbadener wieder einen Rückschlag hinnehmen. In der zweiten Halbzeit verhinderte SVWW-Keeper Florian Stritzel mit mehreren Paraden einen höheren Rückstand. Kapitän Sascha Mockenhaupt vergab noch die Chance zum Ausgleich (76.). Gäste-Coach Michael Schiele fehlte wegen eines positiven Corona-Tests und wurde von seinem Assistenten Matthias Lust vertreten.