Ein Fußballspieler ist am Ball. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Der 1. FC Saarbrücken hat mit Alexander Groiß und Dave Gnaase zwei weitere Corona-Fälle zu beklagen. Die beiden Profis befinden sich nach positiven PCR-Tests in häuslicher Quarantäne, wie der Fußball-Drittligist am Donnerstag mitteilte. Erst am Dienstag hatten die Saarländer vermeldet, dass Mittelfeldspieler Tobias Jänicke aus dem gleichen Grund ausfällt. Vergangene Woche hatte es Abwehrspieler Bjarne Thoelke erwischt.

Der 1. FC Saarbrücken hat mit Alexander Groiß und Dave Gnaase zwei weitere Corona-Fälle zu beklagen. Die beiden Profis befinden sich nach positiven PCR-Tests in häuslicher Quarantäne, wie der Fußball-Drittligist am Donnerstag mitteilte. Erst am Dienstag hatten die Saarländer vermeldet, dass Mittelfeldspieler Tobias Jänicke aus dem gleichen Grund ausfällt. Vergangene Woche hatte es Abwehrspieler Bjarne Thoelke erwischt.