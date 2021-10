3:0 gegen Herrsching: Volleys feiern fünften Saisonsieg

Volleybälle liegen in einer Halle. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Berlin Volleys sind auch nach fünf Saisonspielen in der Volleyball-Bundesliga noch ungeschlagen. Gegen den bisherigen Tabellenvierten Volleys Herrsching setzte sich der deutsche Meister am Samstag mit 3:0 (25:14, 25:17, 25:19) durch. Vor 1648 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle beendete Diagonalangreifer Marek Sotola beim ersten Matchball mit einem Ass die jederzeit überlegen geführte Partie.

Die Gastgeber begannen gleich sehr energisch. Eine sichere Annahme von Santiago Danani und Ruben Schott ermöglichte reihenweise erfolgreiche Angriffsaktionen. Bei der ersten Technischen Auszeit führte die Mannschaft bereits 8:3. Ein von Cody Kessel erfolgreich abgeschlossener Angriff verschaffte der Mannschaft erstmals eine komfortbale Sieben-Punkte-Führung (17:10). Danach wurde der erste Durchgang fast zum Selbstläufer.

Auch ein 1:4-Rückstand zu Beginn des zweiten Satzes brachte die BR Volleys nicht aus dem Konzept. Es dauerte allerdings eine Weile, bis sich die Mannschaft durch Sergej Grankin zum 19:16 wieder etwas absetzen konnte. Die Sicherheit kehrte ins Spiel der Hauptstädter schlagartig zurück. Herrsching gelang im Anschluss daran in diesem zweiten Satz nur noch ein einziger Punkt.

Trotz der klaren 2:0-Satzführung hielt der Spitzenreiter den Druck auf die Bayern aufrecht. Gästetrainer Max Hauser hatte schon im Frühstadium des dritten Durchgangs seine zwei Auszeiten aufgebraucht. An der Überlegenheit der BR Volleys änderte die Maßnahme jedoch nichts Grundlegendes.