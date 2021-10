30-Jähriger bei Schlägerei verletzt

Ein 30-Jähriger ist in der Nacht zum Samstag bei einer Schlägerei in Hünfelden (Landkreis Limburg-Weilburg) verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam es vor einem Bistro zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Anzahl der Beteiligten und Hintergründe blieben zunächst unklar. Ein 22-jähriger Tatverdächtiger wurde den Angaben zufolge festgenommen.

