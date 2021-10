30-Jähriger fährt mit Auto in Wohnhaus und stirbt

Ein 30 Jahre alter Autofahrer ist im Saalekreis mit seinem Wagen so heftig in ein Wohnhaus gefahren, dass er an den Folgen gestorben ist. Der Mann erlag am frühen Samstagmorgen noch an der Unfallstelle in Beuditz, einem Ortsteil von Kabelsketal, seinen schweren Verletzungen, wie ein Polizeisprecher in Halle mitteilte. Die Bewohnerin des Hauses blieb unverletzt. Der betroffene Teil des Wohnhauses gilt als unbewohnbar. Laut dem Sprecher will sich die Polizei zur genauen Unfallursache noch nicht festlegen. Das sei Gegenstand der Ermittlungen. Zudem müssten nun Statiker den Zustand des Hauses prüfen.

